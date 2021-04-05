طوكيو 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 أبريل 2021 م واسأغلقت الأسهم اليابانية اليوم على ارتفاع، إذ عززت بيانات توظيف قوية في الولايات المتحدة التفاؤل حيال تعافي أكبر اقتصاد في العالم، مما دفع المستثمرين لشراء أسهم ذات ثقل على المؤشر مثل أسهم مجموعة سوفت بنك وفاست ريتيلينج إضافة لأسهم شركات مرتبطة بصناعة الرقائق الإلكترونية.وارتفع المؤشر نيكي القياسي 0.82 % ليغلق عند 30089.25 نقطة، وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 % ليصل إلى 1983.54 نقطة.// انتهى //11:08ت م0040