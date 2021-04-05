تبوك 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسنفذت أمانة منطقة تبوك أمس، 2050 جولةً رقابيةً على المنشآت التجارية، أسفرت عن إغلاق 12 منشأة تجارية، إضافة إلى إصدار 30 مخالفة على عددٍ من المنشآت لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية.وشددت الأمانة على استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 940 أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.// انتهى //11:44ت م0043