جيزان 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 أبريل 2021 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه إلكترونياً اليوم، حملة "رب اجعل هذا البلد آمنا .. ‏(فكرٌ آمن.. لوطنٍ آمن)".واستمع سموه لشرح مفصل من مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف ‏والنهي عن المنكر سليمان بن يحي المالكي عن الحملة التي ينفذها الفرع سعياً لتعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع ‏بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية ‏والتكاتف وتوحيد الكلمة.وأكد سمو أمير منطقة جازان أهمية الحملة وما تسعى لتحقيقه من أهداف من خلال الرسائل التي سيتم بثها عبر وسائل الإعلام واللوحات والشاشات الإلكترونية بالعديد من المواقع بمدينة جيزان ومحافظات ومراكز المنطقة.// انتهى //13:16ت م0069