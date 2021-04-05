اجتماعي / 300 متدرب ومتدربة يستفيدون من برنامج "أتقن" بتبوك
الاثنين 1442/8/23 هـ الموافق 2021/04/05 م واس
تبوك 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 أبريل 2021 م واس
بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من برامج "أُتقن" المجتمعي في أسبوعه الثالث من المرحلة السادسة بمنطقة تبوك 300 متدرب ومتدربة، بـ 10 شعب تدريبية، وذلك بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة.
يذكر أن برنامج "أتقن" يهدف إلى تحقيق المسؤولية الاجتماعية، والعمل على رفع الكفاءة المهنية لأفراد المجتمع، وتلبية لرغبات المواطنين والمواطنات في تطوير مهاراتهم في مجالات التقنية المهنية المختلفة .
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13:18ت م
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