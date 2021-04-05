السيح 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسنظم مكتب التنسيق الوظيفي والتوجيه المهني بالكلية التقنية للبنات بالخرج اليوم اللقاء الافتراضي الثاني مع مدارس التعليم العام بمحافظة الخرج .وأوضحت عميدة الكلية الأستاذة عهود العتيبي أن الهدف من اللقاء تثقيف المجتمع وتوجيهه بأهمية العمل المهني وإبراز مخرجاته بالشكل الصحيح، وتعريف طالبات المرحلة الثانوية بالكلية وبمساراتها، مثنية على تعاون إدارة توجيه وإرشاد الطالبات بمكتب الإشراف التربوي بمحافظة الخرج ، وقائدات المدارس لقبول الدعوة والمشاركة بالحضور.وسلط اللقاء الضوء على أهم تطورات التدريب بالكليات التقنية، ومساراتها، وتم استعراض نجاحات المستفيدات ومشاريعهن البارزة التي دفعت الخريجات إلى تحديد مساراتهن بوضوح.وتم خلال اللقاء شرح طريقة التقديم على بوابة القبول وأهم الشروط المطلوبة، والرد على استفسارات الطالبات الواردة، وتعريفهن بوسائل التواصل مع الكلية.//انتهى//13:22ت م0073