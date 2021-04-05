الرياض 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واساختتم البنك المركزي السعودي مؤخرًا، برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج (PLP)، الذي تم تصميمه بهدف استقطاب الكفاءات الوطنية من خريجي وخريجات الجامعات السعودية والجامعات الدولية المعتمدة في تخصصات المالية والمحاسبة، وتأهيلهم من خلال التركيز على مجموعة من المهارات التدريبية والمعارف؛ لبناء حياة مهنية تعزز من دورهم في الصناعة المالية وإدماجهم فيها وتطويرهم.وأكد البنك المركزي أن البرنامج استخدم منهجيات وأساليب تعليم متنوعة، حيث احتوى برامج نظام التدوير بين مختلف المهام والأعمال بقيادة مرشدين، إلى جانب دورات تدريبية تفاعلية، وزيارات ميدانية إلى الجهات التي تخضع لإشراف البنك المركزي، إضافة إلى التدريب على رأس العمل، وعمل جلسات التغذية الراجعة بشكل دوري، والدورات التدريبية الإلكترونية ذات المستوى العالمي، والعمل على مشاريع جماعية، وتقديم عرض يعكس تجربتهم.وبين أن إكمال برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج بنجاح، يعني اكتساب مهارات عملية ومعرفية معتمدة من البنك المركزي السعودي في مجال الخدمات المالية، التي من شأنها الإسهام في النجاح المهني لخريجي البرنامج، وتعزيز فرص التوظيف؛ سواء في البنك المركزي أو في أي جهة عاملة في القطاع المالي، حيث أن الهدف الرئيسي للبرنامج هو تعزيز القطاع المالي في المملكة من خلال بناء كوادر وطنية للمستقبل.// انتهى //13:23ت م0074