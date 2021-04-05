بريدة 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسهنأ صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم، نادي التعاون الرياضي بعد تأهل الفريق الأول لكرة القدم لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - .وبارك سمو أمير منطقة القصيم لإدارة نادي التعاون ولأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الشرف ما حققه النادي من نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية، انعكست على أدائه للوصول إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ، متمنياً سموه للنادي التوفيق في مباراته النهائية القادمة.كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم لإدارة نادي التعاون التأهل لكأس خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله لهم التوفيق في مباراتهم النهائية القادمة.// انتهى //13:23ت م0075