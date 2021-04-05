الطائف 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واستتواصل فعاليات المؤتمر الافتراضي التي تنظمه أكاديمية الشعر العربي تحت عنوان " عروض الشعر العربي بين طلاقة الفن وانضباط العلم " .ويسلط الملتقى في جلسته الثالثة الضوء على "العلاقة بين الأوزان والعماني"، فيما تأتي الجلسة الرابعة بعنوان "مظاهر التجديد في عروض الشعر"، والمحور الخامس "الإيقاع بين الشعر والموسيقى".يذكر أن رسالة المؤتمر تهدف إلى رصد حركة الإبداع الشعري بين الفن والعلم وتعزيز الوعي بمسارات هذه الحركة، فيما تبرز أهداف المؤتمر في الوقوف على أبرز المشكلات العروضية بالدرس والتحليل، ورصد حركة التجديد في عروض الشعر وبيان ملامحها وأهدافها، إضافة إلى توظيف التقنية الحديثة في تعلم عروض الشعر، وإثراء حركة الشعر العربي، وتشجيع التواصل بين الشعراء والمهتمين بدراسة الشعر العربي.// انتهى //13:25ت م0076