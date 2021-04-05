الرياض23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 أبريل 2021 م واسنظمت جمعية أسر التوحد عددًا من البرامج والفعاليات ضمن جهودها في تفعيل اليوم العالمي للتوحد والمستمرة خلال شهر أبريل2021، بهدف مساندة الأسر وتعزيز الوعي المجتمعي حول اضطراب طيف التوحد.وتضمنت كمبادرة مجتمعية، مبادرة القهوة الصامتة، والتي تعد المبادرة الأولى من نوعها حيث تم فيها تخفيض مستوى الإضاءة تضامناً مع ذوي اضطراب طيف التوحد، بالإضافة لإقامة حملات لتوعوية بإضاءة أكثر من 50 مبنى باللون الأزرق وعرض منتجاتها المرئية عبر أكثر من 100 شاشة للإعلانات الخارجية على مستوى المملكة، وبجانب تنفيذ العديد من المحاضرات التوعوية عبر المنصات الرقمية.كما خصصت الجمعية العديد من المبادرات في مساعدة الأسر من خلال وتوفير بطاقات الرعاية الصحية وتسليم السلال الغذائية، وساهمت في دمج أبنائها من ذوي اضطراب طيف التوحد بتقديم برامج ترفيهية وذلك باستضافتهم في مراكز الترفيه ودور السينما.//انتهى//13:26ت م0077