الرياض 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسنظمت "غرفة الرياض" ممثلة بلجنة التشريعات وبيئة الأعمال المنبثقة عن اللجنة العقارية وبالتعاون مع مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" ورشة عمل - عن بعد - بعنوان "خدمات التطوير العقاري رؤية مستقبلية".واستعرضت الورشة التي شارك فيها عدد من مسؤولي مركز إتمام وأعضاء من اللجنة العقارية والمهتمين ثلاثة محاور شملت الفرص والتطلعات في خدمات التطوير العقاري، وتحديات التطوير العقاري الإستراتيجية والتشغيلية والتقنية، والتطلعات والرؤية المستقبلية لقطاع التطوير العقاري.وأوضح مدير مركز "إتمام" المهندس عبد الوهاب القحطاني أن المركز يهدف إلى تذليل العقبات وتوفير الدعم اللوجستي لقطاع التطوير العقاري، حيث يسعى لتيسير سبل انطلاق القطاع العقاري بالمملكة وإيجاد بيئة جاذبة يزيد فيها حجم الاستثمارات العقارية مع تسارع وتيرة العمل في المشروعات السكنية مما يسارع ويزيد حجم المعروض من الوحدات السكنية سنوياً، تحقيقا لهدف تيسير حصول المواطن على السكن الملائم.وبين القحطاني أن "إتمام" يستشهد بآراء ومقترحات القطاع العقاري وطموحاته ويسعى لتذليل وتوفير الدعم اللوجستي في تسهيل وتمكين القطاع من تقديم خدماته، متناولًا دور غرفة الرياض في تنظيم مثل هذه الملتقيات التي يستمع فيها المسؤول لذوي الاختصاص.// انتهى //13:26ت م0078