غزة 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسهاجمت زوارق حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي اليوم، مراكب الصيادين في بحر مدينة غزة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.وقالت مصادر فلسطينية في غزة، بأن زوارق حربية لقوات الاحتلال فتحت نيرانها صوب مراكب الصيادين قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، مما أجبر الصيادين على مغادرة المنطقة المستهدفة والتراجع نحو الشاطئ خشيةً على حياتهم.// انتهى //13:31ت م0079