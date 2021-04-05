الخرطوم 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واساهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم، باختتام فعاليات تدريب" نسور النيل"بين القوات المسلحة السودانية ونظيرتها المصرية أمس بقاعدة مروي الجوية شمالي السودان.وأبرزت صحف الخرطوم تضامن السودان مع المملكة الأردنية الهاشمية في مواجهة العمل التخريبي الذي استهدف المملكة، ومساندتها لما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.ولفتت الانتباه إلى بدء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي في دولة الكونغو الديمقراطية بحضور وزراء خارجية السودان ومصر وليبيا للتوصل إلى تفاهم بشأن الملء الثاني.وسلطت صحف الاثنين الضوء على تحطم مروحية عسكرية سودانية أثناء التدريب ونجاة طاقمها.وأولت اهتمامًا بالمباحثات التي أجراها عضو مجلس السيادة السوداني الدكتور صديق تاور، مع سفير مصر لدى السودان حسام عيسى، والتي تركزت حول تطور العلاقات في كافة المجالات وإيجاد المزيد من المنح الدراسية للطلبة السودانين.// انتهى //13:33ت م0080