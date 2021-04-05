القاهرة 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسيعقد غدًا الاجتماع المشترك للجان الفنية للنقل البري والبحري ومتعدد الوسائط بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية عبر الاتصال المرئي ويستمر لـ 3 أيام.وقالت مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية الدكتورة دينا الظاهر في تصريح لها اليوم، إن الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات المتعلقة بقطاع النقل العربي منها إنشاء شركة عربية للنقل البري للبضائع ومنظمة عربية للنقل البري على الطرق للركاب والبضائع بين الدول العربية والمسودة السادسة لمشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية.وأوضحت أن الاجتماع سيناقش أيضا دراسة استرشادية بشأن مقترح لإقامة التجمعات البحرية الوطنية في الدول العربية ومسودة الشروط المرجعية لدراسة إنشاء آلية عربية مشتركة لدعم صناعة إصلاح وبناء السفن ومسودة الشروط المرجعية لدراسة إنشاء قاعدة بيانات في مجال صناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية.ولفتت مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية الانتباه إلى أنه سيتم رفع توصيات الاجتماع المشترك إلى الدورة القادمة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب الذي سيعقد في يونيو المقبل للنظر في شأنها.// انتهى //13:34ت م0081