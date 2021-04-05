الدمام 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسأنهت أمانة المنطقة الشرقية استعداداتها لشهر رمضان المبارك المقبل من خلال تكثيف الجولات الرقابية، والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية كافة لمواجهة فيروس كورونا، وفق خطة صحية متكاملة تتضمن أعمال الرقابة والنظافة والتطهير والتعقيم، وعدم التهاون مع المنشآت المخالفة والإغلاق الفوري للمخالفين، حرصاً على سلامة وصحة الجميع.وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد مغربل، أن الخطة تضمنت إيقاف إقامة بوفيهات الإفطار والسحور في المطاعم، وتحديد منافذ الدخول والخروج للحدائق الكبيرة المحاطة بأسوار وبوابات وأعداد المتواجدين فيها، وإغلاق الحدائق الصغيرة، وتكثيف الأمن والرقابة في تنظيم الفعاليات الرمضانية بأوقات محددة، وتكثيف الجولات الرقابية ومنع التجمعات الرمضانية في الملاعب غير المرخصة داخل النطاق العمراني، وزيادة أعداد الفرق الميدانية الرقابية في منافذ البيع كافة، والمنشآت الغذائية، وأسواق النفع العام، ومتابعة جميع المحلات، وأعمال النظافة العامة، إضافة إلى تشكيل فرق ميدانية من مراقبين صحيين لمتابعة نظافة الأسواق ومراكز التسوق، والتأكد من أعمال التعقيم والتطهير للمباسط في أسواق الخضار والفواكه، وخصصت فريق للرد على الشكاوى والبلاغات من خلال مركز 940 والعمل على معالجتها.وأضاف المهندس مغربل، أن الخطة ركزت على الأنشطة التي يزداد الإقبال عليها خلال الشهر المبارك، التي شملت مراكز التسوق والمطابخ والولائم والمستودعات الغذائية والمخابز الأوتوماتيكية وصالونات الحلاقة، وتكثيف عمليات الرقابة لمنع الباعة الجائلين المخالفين على الطرق والأماكن غير المخصصة من البيع، وستكثف الرقابة الصحية على المطاعم والمطابخ والبوفيهات والمخابز والأسواق والمجمعات التجارية، وعمل الترتيبات اللازمة لأعمال المسالخ بما فيه الرقابة والإشراف على الذبائح وعملية الذبح، بمشاركة مختصين صحيين ومراقبين وأطباء، إضافة إلى تكثيف أعمال الرش والمبيدات وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين ورفع تقرير ميداني عن نتائج الزيارات التفتيشية.// انتهى //14:41ت م0110