الأحساء 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسوقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي أمس، ثلاثة عقود للدراسة التقويمية للاعتماد البرامجي مع جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء، لتنضم إلى أربعة برامج معتمدة بالجامعة، وخمسة برامج تحت الإجراء.ومثل الجامعة معالي الرئيس الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، ومن الهيئة المدير التنفيذي لمركز "اعتماد" الدكتور سهيل بن سالم باجمّال، وذلك في مقر الجامعة بالأحساء.وشملت عقود الدراسة التقويمية للاعتماد الأكاديمي برامج "بكالوريوس الطب والجراحة"، و"بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية"، و"بكالوريوس الفيزياء".يذكر أن جامعة الملك فيصل قد حصلت على الاعتماد المؤسسي في مايو 2017م، كما حصلت على الاعتماد البرامجي لبرامج الحاسب الآلي ونظم المعلومات، والأحياء، والمالية، ودكتور صيدلي.ويعد مركز "اعتماد" أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويهدف إلى المساهمة في تعزيز الجودة والتميّز في مؤسسات التعليم العالي وبرامجها، من خلال عمليات التقويم والاعتماد الأكاديمي، لضمان جودة مخرجات هذه البرامج وجاهزيتها لسوق العمل.// انتهى //14:43ت م0111