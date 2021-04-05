الرياض 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسعقد وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية -عبر الاتصال المرئي- اليوم, اجتماعهم الـ11 برئاسة معالي وكيل وزارة الداخلية بمملكة البحرين (دولة الرئاسة) الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة، ومشاركة وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون، وحضور الأمين المساعد للشؤون الأمنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون اللواء هزاع بن مبارك الهاجري.وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي تسهم في تعزيز مسيرة التعاون الأمني الخليجي المشترك في دول مجلس التعاون.// انتهى //14:46ت م0112