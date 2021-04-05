جدة 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسواصلت الفرق الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس, جهودها الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية للتأكد من امتثالها للإرشادات والتدابير الاحترازية، منفذة 4005 جولات ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية.وأوضحت الأمانة أنها رصدت 152 مخالفة داخل نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، إلى جانب التساهل في حث العملاء على إبراز تطبيق "توكلنا".وأكدت تواصل الجهود للتأكد من الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940.// انتهى //14:48ت م0113