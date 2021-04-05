جدة 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة, يرافقة أعضاء لجنة دراسة وتقييم أوضاع سكن العمالة الأجنبية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19) بالمحافظة.وتسلّم سموه تقريراً عن أعمال اللجنة، التي نفذت 2500 جولة على 1468 مبنى عبر 7 لجان ميدانية على سكن العمالة في المحافظة، مما أسهم في تصحيح أوضاع سكن 170 ألف عامل، فيما عملت اللجنة على وضع خطة عمل للحد من انتشار فيروس كورونا بين العمالة الأجنبية، وتطبيق المعايير الصحية في مقار سكنهم وبيئة عملهم، بالإضافة لإجراء جولات رقابية مستمرة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتنفيذ إجراءات سريعة للحد من انتشار الفيروس، وعزل المشتبه بإصابته، وكل من تظهر عليه أعراض العدوى.// انتهى //14:53ت م0114