جيزان 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أَمير منطقة جازان بمكتبه اليوم، مدير فرع الإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة عبدالله الزهراني.وتسلم سموه التقرير السنوي لفرع وكالة الأحوال المدنية بالمنطقة للفترة الماضية, مطلعاً على ما تضمنه التقرير من إحصائيات ومنجزات خلال العام الماضي 2020م، وما قدمه الفرع من خدمات شملت إصدار الهوية الوطنية للجنسين وسجل الأسرة وشهادات الميلاد.واستمع سمو نائب أمير المنطقة لشرح عن خدمة "نأتي إليك" الموجهة لخدمة الجهات الحكومية والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال، من خلال العربة المتنقلة لتقديم خدمات الأحوال المدنية وغيرها من الخدمات التي يقدمها الفرع، موجها بتقديم أفضل الخدمات للمراجعين إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة.// انتهى //14:57ت م0115