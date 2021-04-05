الجبيل 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 أبريل 2021 م واساختتمت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت" فرع الجبيل، اليوم، ورشة تدريبية بعنوان "العلاج بالفن" نفذتها بالتعاون مع كلية العلوم والدراسات الإنسانية، واستمرت يومين، وذلك بمقر الكلية بالجبيل.وتناولت الورشة تعريف المعالج بالفن التشكيلي، وبرامج إعداده، والمفاهيم التأسيسية للفن العلاجي ومراحله، وأساليب وتقنيات العلاج بالفن، والطرق المثلى للممارسات الفنية العلاجية، وكيفية توظيف الفنون التشكيلية لخدمة الفئات الخاصة من ذوي الإعاقة وذوي الاضطرابات النفسية، والتوحد، للتعبير عن المشاعر والانفعالات النفسية.واستعرضت الورشة التطبيقات العملية، والمصطلحات، والأسس والاعتبارات للفن العلاجي، وسمات المعالج الفني، من حيث الإعداد العلمي والأكاديمي والشخصي، وشروط وأخلاقيات الممارسة المهنية للعلاج بالفن.وتأتي هذه الورشة ضمن برامج المنصة الفنية لدعم وتطوير المواهب الفنية من ذوي الإعاقة، التي ستطلقها الجمعية قريباً لتأهيل الفنانين والفنانات التشكيليين للتعامل مع المواهب الفنية من ذوي الإعاقة.// انتهى//.14:58ت م0116