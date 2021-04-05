الرياض 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض , بحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في قصر الحكم اليوم, مبادرة "معكم" التي ينفذها مركز وفاق للإرشاد الأُسري لمساندة أبطال الصحة وأسرهم من خلال تقديم برامج إرشادية وتعزيزية متخصصة في المجالات النفسية، والأسرية والاجتماعية للتخفيف من الآثار المترتبة على جائحة كورونا.وأكد الأمير فيصل بن بندر أهمية الجانب التوعوي والاستشاري ودور أبطال الصحة في هذه الجائحة وما ترتب عليهم وأسرهم من آثار, منوهاً بما تقدمه المبادرة من فائدة وتمكين, متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.من جهته ثمن وزير الصحة الدعم والاهتمام الذي تحظى به برامج ومبادرات الصحة من سمو أمير منطقة الرياض والتعاون مع الجميع من الجهات ذات العلاقة والمؤسسات الاجتماعية بتخفيف آثار هذه الجائحة على بلادنا والتكاتف في سبيل مواجهتها بتنوع المجالات والتخصصات.فيما أوضح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبد العزيز عضو الهيئة الاستشارية لمبادرة "معكم" أن المبادرة تأتي استشعاراً من مراكز الإرشاد النفسي ‏والأسري في خدمة المجتمع ودعماً للعاملين في القطاع الصحي تخفيفاً لمعاناتهم، بالضغوط النفسية والصعوبات الأسرية والاجتماعية المترتبة على جائحة كورونا من خلال عدد من المستشارين النفسيين والأسريين.كما أشار المشرف العام على مركز وفاق للإرشاد الأسري رئيس اللجنة الإشراقية للمبادرة الدكتور عبدالله البشر إلى شركاء المبادرة من مؤسسات القطاع العام والخاص ذات العلاقة،ومراكز الإرشاد الأسري، والهيئات والمراكز الطبية وإمكانية التوسع في تقديم برامج إضافية تتناسب مع الأهداف.حضر الحفل وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية سعود العريفي وصاحب السمو الأمير ثنيان بن خالد بن ثنيان مدير إدارة الشؤون المحلية بالإمارة.// انتهى //15:02ت م0117