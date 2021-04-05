جدة 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة، في مقر الإمارة بجدة اليوم، الاجتماع الرابع للجنة، بحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لشؤون الإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، وأعضاء اللجنة.واطلع سموه خلال الاجتماع على مستجدات أعمال اللجنة وما تحقق من منجزات في جانب تسليم الوحدات السكنية للأسر المستحقة بمحافظات المنطقة بالشراكة مع الجمعيات الخيرية ، كما استعرض سموه المنجزات التنموية للجمعيات الأهلية ومبادرات تطوع الإسكان التي نفذها المتطوعون والمتطوعات من أبناء المنطقة.وسيوفر 17 مشروعاً يجرى تنفيذها في مختلف محافظات منطقة مكة المكرمة، أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية، وفق مبادرات برنامج الإسكان التنموي التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 ، الهادفه لتلبية احتياج الأسر الأشد حاجة في المجتمع من المساكن وتمكينها من الانتفاع وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية.// انتهى //15:03ت م0118