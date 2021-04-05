مكة المكرمة 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسباشرت الفرق الإسعافية في المسجد الحرام ٧١ بلاغًا إسعافيًا في شهر مارس المنصرم.وكانت أغلب الحالات التي تم إسعافها أمراض مزمنة وحالات تنفسية مثل الربو وبعض الإصابات البسيطة والجروح القطعية والانزلاقات، تم إسعاف ٣١ حالة في موقعها في أروقة وساحات المسجد الحرام بينما نقلت ٤٠ حالة إلى مستشفى أجياد ومستوصفات الحرم المكي الشريف.يذكر أن أربعة مراكز إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي تعمل على مدار الساعة داخل المسجد الحرام وتتلقى البلاغات على الرقم "٩٩٧" أو عن طريق تطبيق أسعفني للهواتف الذكية.// انتهى //15:05ت م0120