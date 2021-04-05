الدمام 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واساستفاد 11200 طالب وطالبة من المرحلة الثانوية بالمنطقة الشرقية، من مشروع (أفق) التنموي لاختيار التخصص الجامعي، عبر سلسلة اللقاءات التعريفية التي نفذتها عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.وأكد عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالله آل مريّح أن الجامعة عقدت اللقاءات بهدف تعزيز الإرشاد التعليمي والمهني للطلبة وتوثيق الشراكة المجتمعية بين الجامعة وطلابها بمختلف مدارس التعليم العام بالمنطقة، والتعريف بالجامعة وآلية القبول بها، وبالبرامج المُتاحة لديها، موضحاً أن للقاءات الافتراضية سهلت وصول التغذية الراجعة على نطاقات واسعة مما ساعد في تحقيق أعلى الأهداف والمؤشرات التي نتطلع لها دائماً.وأشار إلى أن اللقاءات تأتي من حرص الجامعة على الطلاب لتحقيق أعلى التطلعات وتسهيل كافة الفرص الممكنة لبناء الأساسيات والقواعد التي تساعدهم في اكتساب الخبرات المعرفية والمهنية، مبيناً أهمية الاطلاع على لوائح وشروط القبول لكافة الجامعات وترتيب الرغبات حسب القدرات والميول الشخصية، مؤكداً بأن العمادة مستعدة دائماً للإجابة على جميع الاستفسارات على قنواتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.// انتهى //15:06ت م0121