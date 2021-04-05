أبها 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 أبريل 2021 م واسأقر مجلس جامعة الملك خالد اليوم ابتعاث وتعيين كوادر أكاديمية جديدة إضافة إلى الموافقة على عدد من مذكرات التفاهم مع جهات أكاديمية وخدمية مختلفة .جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي عقد اليوم برئاسة معالي رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، صباح بتقنية الاتصال عن بعد، وبحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح، وأعضاء وعضوات مجلس الجامعة.وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي - أمين مجلس الجامعة - الدكتور حامد القرني، أن المجلس ناقش عددًا من الموضوعات واتخذ حيالها توصيات وقرارات منها الموافقة على ابتعاث وتمديد ابتعاث وإلحاق وتمديد إلحاق (22) من المعيدين والمحاضرين، وتعيين ستة من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، والموافقة على منح درجات الماجستير والدكتوراه لـ (26) من طلاب الدراسات العليا.كما أوصى المجلس بالموافقة على عدد من مذكرات التفاهم، شملت مذكرة تفاهم بين جامعة الملك خالد ممثلة بكلية العلوم الإنسانية وكلية الاتصالات والدراسات الإعلامية بجامعة (مارا التكنولوجية) بدولة ماليزيا، ومذكرة تفاهم بين جامعة الملك خالد والشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ممثلة بمركز الملك عبدالله الدولي للأبحاث الطبية (كيمارك)، كما وافق مجلس الجامعة على التقويم الأكاديمي للعام الجامعي 1443هـ.// انتهى //15:07ت م0122