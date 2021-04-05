رياضي / سمو أمير منطقة حائل يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة
الاثنين 1442/8/23 هـ الموافق 2021/04/05 م واس
حائل 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل في مكتبه اليوم ، أحمد بن محمد روزي بمناسبة تعيينه مديرًا لفرع وزارة الرياضة بالمنطقة.
وأكد أهمية الرياضة ودعم أندية المنطقة ، منوهًا بدعم القيادة الحكيمة -أيدها الله- للقطاع الرياضي بمتابعة سمو وزير الرياضة.
من جهته أشاد مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة بدعم سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه وسمو وزير الرياضة، لأندية المنطقة ورياضتها وشبابها.
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15:13ت م
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