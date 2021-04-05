عام / عقد الاجتماع الـ(20) للجنة المختصين بالأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة بدول الخليج
الاثنين 1442/8/23 هـ الموافق 2021/04/05 م واس
الرياض 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واس
عقدت لجنة المختصين بالأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية , اليوم عبر الاتصال المرئي , اجتماعهم العشرين.
وناقشت اللجنة موضوع خطة عمل لتفعيل التعاون والتنسيق بين إدارات التعاون والعلاقات الدولية للأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
// انتهى //
15:16ت م
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