الرياض 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسعقدت لجنة المختصين بالأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية , اليوم عبر الاتصال المرئي , اجتماعهم العشرين.وناقشت اللجنة موضوع خطة عمل لتفعيل التعاون والتنسيق بين إدارات التعاون والعلاقات الدولية للأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد.// انتهى //15:16ت م0124