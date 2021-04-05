إسلام آباد 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسسجلت باكستان خلال الساعات الـ24 الماضية 43 حالة وفاة جديدة، و4323 إصابة بفيروس كورونا المستجد.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 692231 إصابة، منها 61450 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 14821 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 615960 حالة.// انتهى //16:30ت م0158