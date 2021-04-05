عام / سمو محافظ الأحساء يستقبل مدير دار الآل والصحب الوقفية بالمحافظة
الاثنين 1442/8/23 هـ الموافق 2021/04/05 م واس
الأحساء 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 أبريل 2021 م واس
استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي ، محافظ الأحساء بمكتبه اليوم , مدير دار الآل والصحب الوقفية بالأحساء الدكتور خالد الخالدي ومنسوبي الدار .
واطلع سموه على تقرير الدار من مناشط وبرامج ومشاريع من المناشط الدعوية والعملية ، وفق أهداف رئيسية وخدمة الكتاب والسنة بنشر العلم النافع، ونشر ثقافة التعايش والمحبة والتعاون بين أفراد المجتمع، وتعزيز الأمن الفكري .
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16:31ت م
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