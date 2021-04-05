الأحساء 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 أبريل 2021 م واساستقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي ، محافظ الأحساء بمكتبه اليوم , مدير دار الآل والصحب الوقفية بالأحساء الدكتور خالد الخالدي ومنسوبي الدار .واطلع سموه على تقرير الدار من مناشط وبرامج ومشاريع من المناشط الدعوية والعملية ، وفق أهداف رئيسية وخدمة الكتاب والسنة بنشر العلم النافع، ونشر ثقافة التعايش والمحبة والتعاون بين أفراد المجتمع، وتعزيز الأمن الفكري .// انتهى //16:31ت م0159