تونس 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسعقد مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" بالتعاون مع برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" عبر طريقة التواصل المرئي، اليوم الاجتماع الـ 21 لمجلس أمناء مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" ، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز وبحضور وزيرة المرأة التونسية .وشارك في الاجتماع هياكل الأمم المتحدة للمرأة والسكان والتنمية والاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة وجامعة الدول العربية والبنك الإسلامي للتنمية والمصرف العربي للتنمية في أفريقيا ووكالة التعاون الفني الألماني .وأكد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز في كلمته في افتتاح أعمال الاجتماع أهمية تمكين المرأة في المنطقة العربية بصورة تضمن لها وجودها دون إقصاء أو تمييز، منوها بجهود مركز كوثر للتدريب في مجال تمكين المرأة.وناقش الاجتماع إنجازات المركز للعام الحالي وتقاريره المالية، في ظل توجه مركز "كوثر" نحو رقمنة رصيده التدريبي واعتماد الرقمنة كأداة للتنمية المستدامة، وتعزيز شبكة "كوثر" العربية للنوع الاجتماعي والتنمية "أنجد" التي اضطلع أعضاؤها بدور مهم عاضد بشكل كبير تواصل أنشطة المركز وتقدم سير البرامج خاصة في ظل جائحة كورونا.// انتهى //16:33ت م0160