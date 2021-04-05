اجتماعي / سمو أمير تبوك يواسي اللواء القحطاني في وفاة شقيقته
الاثنين 1442/8/23 هـ الموافق 2021/04/05 م واس
تبوك 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واس
واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, قائد مجموعة الدفاع الجوي الثالثة بالشمالية الغربية اللواء ركن محمد القحطاني بوفاة شقيقته - رحمها الله -
وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته سائلًا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
فيما عبر اللواء القحطاني عن شكره لسموه على تعازيه ومواساته , سائلًا الله أن يجعلها في ميزان حسناته.
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16:34ت م
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