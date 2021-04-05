تبوك 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسواسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, قائد مجموعة الدفاع الجوي الثالثة بالشمالية الغربية اللواء ركن محمد القحطاني بوفاة شقيقته - رحمها الله -وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته سائلًا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.فيما عبر اللواء القحطاني عن شكره لسموه على تعازيه ومواساته , سائلًا الله أن يجعلها في ميزان حسناته.// انتهى //16:34ت م0161