الرياض 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسوقعت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة وجمعية المتقاعدين بمنطقة الرياض اليوم ، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك تسهم في تعزيز التعاون الثقافي بين المكتبة والجمعية، من خلال الاتفاق على عقد مجموعة من الندوات والملتقيات ، وإقامة عدد من الأنشطة الثقافية والبرامج الاجتماعية .وقد وقع الاتفاقية من جانب مكتبة الملك عبدالعزيز العامة مديرها العام الدكتور بندر المبارك، ، ومن جانب الجمعية رئيس مجلس إدارتها اللواء ركن متقاعد صالح القرشي .وتضمنت اتفاقية التعاون تحديد مجالات التعاون بينهما من خلال بحث إمكانية قيام الطرفين بإعداد وتنفيذ برامج اجتماعية وثقافية، بحسب الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك، بشأن عدة مجالات تتمثل في إقامة الندوات والملتقيات التي تقيمها الجمعية داخل فروع المكتبة، ومشاركة أعضاء الجمعية ومنسوبيها في فعاليات المكتبة، ومشاركة المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة في التشجيع على القراءة لمنسوبي الجمعية .وأوضح الدكتور المبارك أن الاتفاقية تأتي في سياق اهتمام المكتبة بالتواصل والتفاعل مع مختلف المنابر والمؤسسات والجمعيات الثقافية والاجتماعية داخل المملكة، لتوسيع مدارات العمل الثقافي وإيصال مختلف الوسائط التثقيفية التي ترتكز عليها المكتبة كالكتب والإصدارات والمطبوعات المختلفة، فضلا عن توفير المنابر ومنصات التواصل والتفاعل الثقافي الممكنة التي تسهم بها المكتبة خلال فروعها بالرياض لتعزيز العمل الثقافي المشترك .وبين أن الاتفاقية سوف تضيف بعدًا جديدًا للعمل الثقافي بالتضامن مع الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي لأن المكتبة في توجهاتها الثقافية والمعرفية تعتني بإيصال رسالتها الثقافية لمختلف شرائح المجتمع .وتقوم المكتبة والجمعية من خلال عقد مجموعة من الاجتماعات ببحث مختلف المجالات التي يتعاون فيها الطرفان، والإشارة إليها إعلاميا عند القيام بأنشطة وبرامج ثقافية مشتركة . // انتهى //16:35ت م0162