الدمام 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسعقد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير اليوم، الاجتماع الدوري المرئي مع وكلاء ورؤساء البلديات، وعدد من المسؤولين بالأمانة، لمتابعة جهود الإدارات والبلديات من خلال اعتماد المبادرات البلدية والمجتمعية الجديدة، وذلك ضمن برامج أنسنة المدن وجودة الحياة بحسب الخطة التي تقوم عليها رؤية الأمانة وأهدافها؛ لإحداث الأثر الإيجابي في المدن والمحافظات بالمنطقة.وأكد معاليه أهمية رفع مستوى الرقابة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، في الأسواق والمراكز التجارية والمولات ومنافذ البيع كافة لمنع انتشار فيروس كورونا.واستعرض أهم بنود الاجتماع المدرجة على جدول الأعمال ومنها التشديد على الإجراءات الاحترازية، من ضمنها تسليط الضوء على أهم مسؤوليات القطاع البلدي في تنفيذها بكفاءة عالية، بالمشاركة بصورة رفيعة المستوى في الجهود الرقابية الذي من شأنه تعزيز أهمية الامتثال لدى الفئة المستهدفة، والتأكيد عليها في المرحلة الحالية، خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك، مُشدّداً على أهمية التعامل الفوري مع البلاغات، ومراقبة الالتزام باستخدام تطبيق " توكلنا " في المنشآت والأنشطة التجارية التي تخضع للقطاع البلدي عند الدخول إليها.وأشار إلى آلية العمل الجديدة، التي تقوم عليها الأمانة من خلال منصة بلدي " امتثال "، حيث تم تطوير المنصة، وتوحيد الإجراءات ، وإطلاق حملة "ممتثل" في المنطقة الشرقية، التي تهدف لبناء القدوة من المجتمع لمساندة جهود الرقابة البلدية، وتأتي ضمن إطار الجهود الوطنية في الحد من انتشار الفيروس، ومن خلال حملات التأثير والإشراك المجتمعي التي من شأنها دعم خطط وجهود الوزارة بهدف رفع مستوى وعي الأفراد في المجتمع وإشراكهم، حيث سيتم تفعيلها في الأماكن العامة، المراكز التجارية والترفيهية والرياضية والمطاعم والمقاهي، وستُنفّذ – بمشيئة الله – في المنطقة الشرقية وعدد من المناطق، عبر بث رسائل توعوية، وتوزيع الكمامات والملصقات بشعار " عشان أحب السعودية ".وتناول الاجتماع عددًا من المقترحات التي من شأنها تمييز المشاريع التي تنفذها القطاعات الخدمية، لمسار حفريات المرافق العامة؛ نظراً لتعدد المرافق العامة في المدن ( مياه، صرف صحي، كهرباء، اتصالات، تصريف مياه أمطار وغيرها )، التي بدورها تُظهر عيوبا في الطرق بعد التنفيذ مثل الهبوطات.بعد ذلك استعرضت الخطط المستهدفة لبلديات عين دار ، مليجة ، اللهابة ، القليب وللعام 2021، التي اعتمدت على رفع مستوى الاستثمار وخفض الإنفاق وزيادة إيرادات البلديات عن طريق طرح مشاريع استثمارية ذات عائد استثماري ومستدام ، ومشاريع والصيانة والخدمات وتحسين المشهد الحضري والموارد البشرية.// انتهى //16:35ت م0163