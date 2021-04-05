نجران 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسناقش محافظ ثار محمد بن عفيصان اليوم ، مع مدير الشؤون الصحية بمنطقة نجران الدكتور إبراهيم صالح بني هميم الخدمات الصحية المقدمة للمحافظة ومراكزها .وتناول النقاش ما يقدم للمحافظة ومراكزها من خدمات صحية بشقيها العلاجي والوقائي ، وسبل الارتقاء بها ، وفقاً لأعلى المقاييس والمواصفات ، والعمل على زيادة المرافق ذات العلاقة بخدمة المواطن والمقيم ، وتزويدها بالكوادر الطبية والأجهزة الحديثة .// انتهى //16:44ت م0166