عام / محافظ ثار يناقش سبل الارتقاء بالخدمات الصحية في المحافظة ومراكزها
الاثنين 1442/8/23 هـ الموافق 2021/04/05 م واس
نجران 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واس
ناقش محافظ ثار محمد بن عفيصان اليوم ، مع مدير الشؤون الصحية بمنطقة نجران الدكتور إبراهيم صالح بني هميم الخدمات الصحية المقدمة للمحافظة ومراكزها .
وتناول النقاش ما يقدم للمحافظة ومراكزها من خدمات صحية بشقيها العلاجي والوقائي ، وسبل الارتقاء بها ، وفقاً لأعلى المقاييس والمواصفات ، والعمل على زيادة المرافق ذات العلاقة بخدمة المواطن والمقيم ، وتزويدها بالكوادر الطبية والأجهزة الحديثة .
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