عام / فرع الشؤون الإسلامية بالباحة يعد خطة متكاملة لشهر رمضان المبارك
الاثنين 1442/8/23 هـ الموافق 2021/04/05 م واس
الباحة 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واس
أعد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة خطة متكاملة للعناية بالمساجد والمصلين خلال شهر رمضان المبارك .
وأوضح مدير الفرع مرزوق الرويس أن الخطة المعدة تعنى بالاهتمام بالمساجد والحفاظ على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ، وتتضمن تكثيف الجهود لتعقيم المساجد والمرافق وتطهيرها ، وتشكيل لجان لتنظيم دخول المصلين والحرص على إبراز تطبيق توكلنا ، وحث الأئمة والخطباء على تنبيه المصلين بالتباعد الجسدي والحرص على جلب سجادة من المنزل والالتزام بلبس الكمامة , كما تم توجيه الأئمة والمؤذنين بضبط أجهزة الصوت والميكروفونات ، إلى جانب تحفيز الموظفين والمصلين على أخذ لقاح كورونا للحفاظ على سلامتهم.
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16:45ت م
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