القاهرة 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسدفعت مبيعات المستثمرين من المؤسسات الأجنبية أسهم مصر للهبوط الحاد اليوم، لتوقف البورصة نحو 87 سهماً عن التداول بعد تراجعها أكثر من خمسة بالمئة.وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.54% عن إغلاقه بالأمس ليسجل مستوى 10256.92 نقطة، فيما فقد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" 6.27% من قيمته ليغلق عند مستوى 1868.52 نقطة، كما خسر مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا ما نسبته 4.94% لينهي التعاملات عند مستوى 2783.33 نقطة.وكانت إدارة البورصة قد علقت التداول بالبورصة لمدة نصف ساعة خلال تعاملات اليوم بعد تجاوز مؤشرها الأوسع نطاقا نسبة الهبوط المسموح بها خلال الجلسة الواحدة البالغة 5%، فيما شهدت التداولات تحسنا نسبيا عند الإغلاق.// انتهى //16:50ت م0168