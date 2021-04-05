الرياض 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسأقام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض اليوم، محاضرة بعنوان "مؤشرات التطرف العنيف"، قدمها الدكتور عبد الرحمن عسيري، بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبي التحالف.وعرض عسيري أبرز المؤشرات التي رصدتها الدراسات والأبحاث العلمية من خلال تحليل آلاف الحالات والتقارير عن متورطين في قضايا إرهابية، مشيراً إلى أن هناك مقاييس علمية، يقاس في ضوئها مدى توجه المتطرف إلى العنف والانجراف وراء الجماعات الإرهابية وآليات التدرج والاستقطاب.الجدير بالذكر أن هذه المحاضرة تأتي في إطار سلسلة من المحاضرات والندوات وورش العمل التي يقيمها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب لممثلي الدول الأعضاء المعتمدين لدى التحالف، بالتعاون مع كفاءات علمية وفكرية وعسكرية وإعلامية من جهات مختلفة.// انتهى //16:55ت م0169