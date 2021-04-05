ينبع 23شعبان 1442هـ الموافق 05 إبريل 2021م واسحصل طلاب مدارس الهيئة الملكية بينبع على(9) جوائز عالمية في المعرض الفني الدولي لرسوم الأطفال بينالي كاناغاوا باليابان في دورته الحادي والعشرين لعام 2021م .وشاركت المدارس ب (9) لوحات فنية من أعمال طلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة بالمنافسة مع (8062) لوحة فنية من (56)دولة مشاركة حول العالم. وقد فاز من المملكة (11) عملاً فنياً منها (9) أعمال من إبداعات طلاب مدارس الهيئة الملكية بينبع .الجدير بالذكر أن هذه المسابقة انطلقت منذ عام 1981م ، وتستهدف الأطفال من أعمار (4 - 15 عام) ، والجائزة تقام على مستوى العالم كل عامين وتستضيفها اليابان .ويأتي ذلك الإنجاز نتيجة حرص الهيئة الملكية على رفع مخرجات التعليم تحقيقا لرؤية المملكة 2030.//انتهى//16:57ت م0170