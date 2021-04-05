الخرطوم 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسافتتحت بمقر المنظمة العربية للتنمية الزراعية، التابعة للجامعة العربية التي تتخذ من الخرطوم مقرا لها اليوم، أعمال الدورة التدريبية الإقليمية (عبر تقنية الاتصال المرئي) في مجال مكافحة الجراد الصحراوي التي نظمتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في دولة الكويت ومركز مكافحة الجراد الصحراوي والآفات المهاجرة بالمملكة العربية السعودية وتستمر حتى 8 أبريل الجاري، بمشاركة 25 مشاركاً من دول مجلس التعاون الخليج العربي.وأكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفيسور إبراهيم أحمد الدخيري خلال كلمة له أن الجراد الصحراوى يعد من أخطر الآفات الزراعية العابرة للحدود التي تهدد الأمن الغذائي، إذ كان السبب الرئيس في حدوث العديد من الكوارث والمجاعات لقدرته السريعة على الهجرة والتنقل من مكان إلى آخر وقدرته على التكيف مع مختلف الأنواع.وتحقيقاً للأهداف المرسومة لهذه الدورة، رأت المنظمة أن يتناول برنامجها الفني الموضوعات ذات العلاقة ببيولوجية الجراد الصحراوي (التكاثر)، بيولوجية الجراد الصحراوي (الهجرة)، المسح والاستكشاف، المكافحة وتجهيز الحملات، بالإضافة لإعداد التقارير، والسلامة البيئية وصحة العاملين.// انتهى //16:59ت م0171