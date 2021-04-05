الطائف 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واستتواصل فعاليات المؤتمر الافتراضي لأكاديمية الشعر العربي بالطائف تحت عنوان " عروض الشعر العربي بين طلاقة الفن وانضباط العلم " .وتسلط جلسات الملتقى الضوء في جلسته الثالثة بإدارة الدكتور ياسر الجعيد، والتي تحمل المحور الثالث " العلاقة بين الأوزان والعماني "، فيما تأتي الجلسة الرابعة بمحورها الرابع "، مظاهر التجديد في عروض الشعر " والمحور الخامس" الإيقاع بين الشعر والموسيقى " .ويدير الجلسات الدكتور أحمد عيسى الهلالي وبمشاركة نخبة كبيرة من أساتذة الشعر العربي من جميع الدول، وتأتي رؤية الأكاديمية لهذا المؤتمر وهي الريادة في رعاية الشعر العربي ومدارسة قضاياه .يذكر أن رسالة المؤتمر رصد حركة الإبداع الشعري بين الفن والعلم وتعزيز الوعي بمسارات هذه الحركة، فيما تبرز أهداف المؤتمر في الوقوف على أبرز المشكلات العروضية بالدرس والتحليل، ورصد حركة التجديد في عروض الشعر وبيان ملامحها وأهدافها، بالإضافة إلى توظيف التقنية الحديثة في تعلم عروض الشعر، وإثراء حركة الشعر العربي، وتشجيع التواصل بين الشعراء والمهتمين بدراسة الشعر العربي .// انتهى //17:32ت م0183