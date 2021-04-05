سكاكا 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسنظمت إدارة تعليم منطقة الجوف اليوم، ملتقى افتراضيًا عبر الاتصال المرئي، يهدف إلى التعريف بلائحة الوظائف التعليمية، والمحفزات المتنوعة الجديدة للمعلمين والمعلمات.ويستهدف الملتقى جميع شاغلي الوظائف التعليمية لعرض عدد من الموضوعات ذات الأهمية لرفع جودة أداء المعلمين والتحفيز للتطوير المهني ومواكبة التطور التعليمي والتفاعل مع معطياتهوتضمنت محاور الملتقى عددا من الموضوعات حول "الرتب وفق لائحة الوظائف التعليمية" , و"الرخصة المهنية" , و"نماذج من الاختبارات التربوية " .// انتهى //18:01ت م0186