عام / أمانة العاصمة المقدسة تنظم ورش العمل لقيادات الأمانة
الاثنين 1442/8/23 هـ الموافق 2021/04/05 م واس
مكة المكرمة 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 أبريل 2021 م واس
نظَّمت أمانة العاصمة المقدسة اليوم , عدداً من ورش العمل ضمن برنامج التأهيل الاستراتيجي لقيادات الأمانة.
وتضمنت الورشة عرضاً تعريفياً عاماً عن مراحل التخطيط الاستراتيجي للأمانة ، وكيفية صياغتها وإحداث المقارنات المرجعية ، كما تضمن العرض إحصائيات وأرقام لما تم خلال ورش تحديث للخطة الاستراتيجية لأمانة العاصمة المقدسة ، بالإضافة إلى إجراء العديد من التحاليل الاستراتيجية والتعرف على آلية بناء المشاريع الإستراتيجية وكيفية المواءمة مع الجهات ذات العلاقة .
واكد معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص أهمية ورش العمل لاحتوائها على القيم الحديثة التي تهتم بالتخطيط الحضري والتشوه البصري والتحول الرقمي وأحداث التغيير الملموس وفقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠.
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18:04ت م
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