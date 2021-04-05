مكة المكرمة 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 أبريل 2021 م واسنظَّمت أمانة العاصمة المقدسة اليوم , عدداً من ورش العمل ضمن برنامج التأهيل الاستراتيجي لقيادات الأمانة.وتضمنت الورشة عرضاً تعريفياً عاماً عن مراحل التخطيط الاستراتيجي للأمانة ، وكيفية صياغتها وإحداث المقارنات المرجعية ، كما تضمن العرض إحصائيات وأرقام لما تم خلال ورش تحديث للخطة الاستراتيجية لأمانة العاصمة المقدسة ، بالإضافة إلى إجراء العديد من التحاليل الاستراتيجية والتعرف على آلية بناء المشاريع الإستراتيجية وكيفية المواءمة مع الجهات ذات العلاقة .واكد معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص أهمية ورش العمل لاحتوائها على القيم الحديثة التي تهتم بالتخطيط الحضري والتشوه البصري والتحول الرقمي وأحداث التغيير الملموس وفقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠.// انتهى //18:04ت م0187