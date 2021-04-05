الرياض 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسأطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" مشروع السلة الرمضانية لهذا العام تحت شعار #من_حقهم، وتهدف إلى مساعدة المستفيدين في تأمين المواد التموينية في شهر رمضان المبارك، وتأمين السلال الرمضانية لهم عبر فروع الجمعية الـ 20 بالرياض ومحافظاتها.وأوضحت "إنسان" أنها تستهدف توزيع السلة الرمضانية على 10.800 أسرة، بمبلغ إجمالي 3.240.000 بمعدل 300 ريال لكل أسرة، وبإمكان المتبرع إيداع المبلغ المخصص عبر متجر إنسان الإلكتروني https://cutt.us/4yJnG ، أو من خلال التحويل إلى الحسابات البنكية للجمعية أو زيارة أي فرع من فروعها المنتشرة بالرياض ومحافظاتها، كما يمكن التبرع بأكثر من سلة رمضانية.الجدير بالذكر أن مشروع السلة الرمضانية ضمن المشاريع الموسمية التي تقدمها الجمعية للمستفيدين مطلع شهر رمضان من كل عام، وتحقيقاً لحفظ كرامة المستفيد الذي يعتبر منهج الجمعية في تعاملها مع المستفيدين يتم تغذية البطاقة التموينية بقيمة السلة، والتي تهدف إلى مساعدة الأسر لتأمين ما يناسبها من المستلزمات الغذائية، كما أن مسمى الحملة لهذا العام يراعي حق اليتيم على مجتمعه، وتقديم المساعدة وأوجه الدعم له، حيث اشتملت الحملة على مجموعة من الوسائل تضمنت السلة الرمضانية، وزكاة الفطر، وزكاة المال، وهدية العيد، إضافة إلى مشروع الحج والأضاحي، وبإمكان المتبرع اختيار ما يناسبه لدعم مشاريع الجمعية المتنوعة مثل كفالة اليتيم، وكفالة أم اليتيم، وأوقاف الأيتام.// انتهى //18:05ت م0188