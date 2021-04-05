الرياض 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسعُقِد الاجتماع الثاني للجنة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية بمنطقة الرياض والكلية التقنية بمدينة الرياض، برئاسة وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور محمد بن صالح النمي، وعمداء ووكلاء القبول والتسجيل في جامعات : الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة، ومدير عام شؤون المتدربين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وذلك في طور الاستعداد واستكمال إجراءات أعمال القبول للعام الجامعي القادم 1443هـ.وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي تضمنت النظر في الجدول الزمني لإجراءات القبول للعام الجامعي القادم 1443 هـ وفق الظروف الحالية، والاطلاع على معايير القبول في مختلف الجامعات والتخصصات، ومتابعة جاهزية بوابتي القبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات، ومهام واستحقاقات اللجان الفرعية.وتُعد تجربة القبول الموحد في الجامعات الحكومية في منطقة الرياض والكلية التقنية بالرياض من التجارب الرائدة في مجال توحيد القبول بين عدة جهات مع التوظيف الأمثل للتقنية، حيث تستكمل جميع إجراءات القبول وإصدار الأرقام الجامعية (إلكترونياً) دون الحاجة للحضور لمقرات الجامعات.وساهمت التجربة في تطوير آلية الربط الإلكتروني بين الجامعات الحكومية والجهات ذات العلاقة، مثل المركز الوطني للقياس، ونظام نور، وذلك لاستجلاب بيانات المتقدمين والمتقدمات إلكترونياً بكل دقة وعدم الحاجة لاستلام أو الاحتفاظ بأي مستندات ورقية. كما ساهمت في التوظيف الأمثل للاستفادة من المقاعد المتاحة للقبول في الجامعات والكلية التقنية.//انتهى//18:05ت م0189