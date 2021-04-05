بغداد 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 6423 إصابة جديدة بفيروس كورونا, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 879991 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 39 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 14502, فيما سجلت 5664 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 784199 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 81290, منهم 458 يرقدون في غرف العناية المركزة.// انتهى //18:06ت م0191