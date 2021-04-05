عام / أمانة محافظة جدة ترفع 515 سيارة مهملة وتالفة خلال شهر مارس 2021
الاثنين 1442/8/23 هـ الموافق 2021/04/05 م واس
جدة 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واس
رفعت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية بوكالة البلديات الفرعية "515" سيارة مهملة وتالفة خلال شهر مارس من العام الجاري، لتسببها بتشويه المظهر العام وتعطيل الحركة المرورية في شوارع و ميادين المحافظة.
وأكد وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد المطيري، استمرار جهود الأمانة للمحافظة على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المحافظة، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز الاتصال "940".
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18:08ت م
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