جدة 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسرفعت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية بوكالة البلديات الفرعية "515" سيارة مهملة وتالفة خلال شهر مارس من العام الجاري، لتسببها بتشويه المظهر العام وتعطيل الحركة المرورية في شوارع و ميادين المحافظة.وأكد وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد المطيري، استمرار جهود الأمانة للمحافظة على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المحافظة، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز الاتصال "940".// انتهى //18:08ت م0193