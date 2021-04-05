الرياض 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واساختتمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات البرنامج التدريبي في مجال التنظيمات الرقمية، الذي أقيم بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات والبنك الدولي ومجموعة من أبرز الجهات الأكاديمية؛ بهدف رفع مستوى الوعي التنظيمي، وتطوير القدرات البشرية لمواكبة التغيرات التنظيمية وفق أحدث الممارسات العالمية، وذلك بحضور معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، ومديرة مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات دورين بوغدان مارتن.وسلمت الشهادات الرقمية لأكثر من 60 متدربًا من مختلف الجهات الحكومية والخاصة في المملكة، استفادوا من البرنامج التدريبي الذي قدمت خلاله نظرة عامة على التنظيم الرقمي، واستعرضت مسيرة التنظيم الرقمي والنضج التنظيمي عبر مختلف الأجيال التنظيمية، وآليات الحوكمة التنظيمية، إلى جانب تسليط الضوء على رحلة التنظيم الرقمي في المملكة، والتعريف بمعايير قياس الجاهزية للتحول الرقمي.وتأتي الورشة في إطار عمل "هيئة الاتصالات" على تحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية في التحول إلى منظم رقمي من الجيل الخامس حسب تصنيف الاتحاد الدولي للاتصالات؛ حيث تسعى "هيئة الاتصالات" من خلال البرنامج إلى تحسين فعالية البيئة التنظيمية في المملكة، وتحقيق الريادة في تمكين وتبني التقنيات الرقمية عبر تطوير وبناء القدرات البشرية بشكل مستمر لمواكبة مختلف التطورات التنظيمية.// انتهى //18:37ت م0197