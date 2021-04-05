برقة 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسدعا المجلس الرئاسي الليبي اليوم، كافة القوى السياسية والاجتماعية والنشطاء ومؤسسات المجتمع المدني الانخراط في مسارات المصالحة الوطنية وإنجاحها.وأكد الرئاسي في بيان له بخصوص المصالحة الوطنية، على ضرورة إخراج البلاد من أزمتها وتذليل الصعاب التي تعترض مسارات هذه المصالحة الوطنية، ولن تتحقق إلا بجهد وطني جامع، داعيًا الجميع إلى اغتنام فرص الأجواء الايجابية في هذه المرحلة حتى تصل البلاد إلى مناخ ملائم لتنفيذ الاستحقاق الأكبر وهو إجراء الانتخابات العامة في ديسمبر 2021.// انتهى //19:42ت م0207