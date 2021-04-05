الرباط 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسبحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، اليوم بمقر المنظمة بالرباط، مع مندوب ليبيا الدائم لدى المنظمة الدكتور سعيد أمحمد الدبيب سبل تعزيز التعاون بين المنظمة ودولة ليبيا في مجالات التربية والعلوم والثقافة.كما درست جوانب أخرى للتعاون لعقد دورات تدريبية في مجال التعليم، وتسجيل عدد من المواقع التاريخية الليبية على قائمة التراث في العالم الإسلامي.وعبر الدكتور المالك عن حرصه على مواصلة العمل مع الجهات الليبية المختصة للتعرف على احتياجاتها وأولوياتها خلال المرحلة المقبلة، وإعداد برامج ونشاطات تتناسب معها يتم تنفيذها بالتعاون بين الجانبين.// انتهى //19:44ت م0209