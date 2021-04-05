الرياض 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسوقعت مؤسسة العنود الخيرية ممثلة بمركز العنود للأوقاف مع مركز الأوقاف بغرفة الرياض اليوم, مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز ومد جسور التعاون بين الطرفين وتحقيق التبادل العلمي في المجالات البحثية وتصميم البرامج التدريبية وإقامة المشاريع والندوات ذات الاهتمام المشترك، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز نائب مجلس أمناء مؤسسة الأميرة العنود.وقع المذكرة أمين المؤسسة الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم، ورئيس مجلس الأمناء بمركز الأوقاف بالغرفة عبدالله بن فهد العجلان.ويأتي التعاون من منطلق رؤية مؤسسة الأميرة العنود الخيرية ومركز الأوقاف بغرفة الرياض في تعزيز التعاون وتنفيذ المبادرات التي من شأنها أن تكون مصدرًا حيويًا لتمكين المجتمع وتحقيق الإلهام والإبداع الفكري، وإيمانًا بتعزيز الأثر واستدامة العمل وتبادل المعرفة من خلال بناء شراكة استراتيجية في الجوانب العلمية والبحثية.// انتهى //19:49ت م0210